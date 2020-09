Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, ob morju in na Goriškem okoli 30 stopinj Celzija. V petek se bo postopno zjasnilo. Ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 24, ob morju in na Goriškem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo pretežno jasno s svežim jutrom.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna vremenska fronta je dosegla Alpe. S severovzhodnim vetrom k nam prehodno doteka bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačnost naraščala, zlasti popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte. Ob Jadranu bo sončno, znova se bo okrepila burja. V petek bo predvsem v notranjosti Hrvaške sprva še oblačno z občasnimi padavinami, drugod se bo postopno zjasnilo. Ob Jadranu bo pretežno jasno, še bo pihala burja.