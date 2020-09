Libijski premier Fajez Al Saradž, ki je na čelu mednarodno priznane vlade v Tripoliju in ki ga bolj ali manj podpirajo različne milice na zahodu Libije, je v televizijskem govoru sporočil, da bo konec oktobra odstopil. Oblast, ki jo ima predvsem na območju prestolnice, namerava prepustiti vladi narodne sprave, o kateri naj bi se v naslednjih tednih dogovorili obe strani državljanske vojne, s čimer bi se končal kaos, ki se je začel z uporom proti Moamerju Gadafiju leta 2011.

Na to Al Saradževo napoved so najbrž vplivali tudi protesti proti revščini in politični eliti, ki so se v zadnjih tednih iz Tripolija razširili po vsej Libiji. Oslabili so tudi Al Saradževega velikega rivala generala Kalifo Haftarja, vladarja vzhodnega dela Libije, saj je njegov premier v soboto zaradi množičnih demonstracij v Bengaziju odstopil.

Dogovor o oblikovanju skupne vlade

Lani spomladi se je zdelo, da bo Haftar s svojo vojaško ofenzivo kmalu osvojil Tripoli in tako dobil oblast nad praktično vso Libijo. Vendar mu je načrte prekrižal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je v Libijo v boj proti Haftarjevim enotam poslal sirske Turkmence. Tako je omogočil protiofenzivo in vojaške zmage Al Saradževe vlade oziroma njenih milic. Rusija, Egipt in Združeni arabski emirati pa so nato pomagali generalu Haftarju vzpostaviti ravnotežje sil. Nastal je neke vrste patpoložaj in boji so ponehali.

Pravzaprav bi bil zdaj lahko za mir v Libiji in nastanek skupne vlade ključen dogovor med Turčijo in Rusijo. Menda naj bi v Libiji Moskva popustila Ankari v zameno za to, ker je Ankara popustila Moskvi v Siriji.

Obe strani v libijskem konfliktu sta se tako minuli teden v Maroku pod okriljem Združenih narodov načelno dogovorili o skupni vladi, ki bi v 18 mesecih organizirala volitve. Aguila Saleh, predsednik parlamenta Haftarjeve vzhodne Libije, je pozval k umiku vseh tujih plačancev in k razpustitvi milic. Saleh ima vse večji vpliv na vzhodu Libije, Haftar pa je po neuspešni ofenzivi na Tripoli postal ranljiv.