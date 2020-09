Postavljen je v Zbirnem centru Bukovžlak na RCERO Celje in je na voljo vsem, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. S postavitvijo pilotnega kotička so organizatorji projekta začeli svojo pot na področju krožne elektronike, h kateri pozivajo tudi evropski zakonski predpisi. Družba ZEOS, d. o. o., je največja slovenska shema, ki v imenu proizvajalcev izvaja zbiranje e-odpadkov, odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč. Zbrane tovrstne odpadke predaja v postopek nadaljnje obdelave. V času 13 let zbiranja e-odpadkov so jih zbrali skoraj 90.000 ton. Ocenjujejo, da je med njimi še 1–2 odstotka delujočih naprav, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala, hkrati pa se zavedajo, da se v Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji pripravljajo zakonodajne spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki vodijo v krožno gospodarstvo. Zato prek svojih aktivnosti nameravajo delovati v smeri, da bi se te odpadke zajezilo in s tem lahko ponovno uporabilo.

O zakonodajnih spremembah Evropska direktiva o odpadkih, prenesena v slovensko zakonodajo v obliki uredbe o odpadkih, že zdaj definira sistem razširjene odgovornosti proizvajalca kot temeljni element učinkovitega ravnanja z odpadki. Dopolnitev evropske direktive o odpadkih pa zavezuje proizvajalce k implementaciji postopka ravnanja z rabljenimi izdelki. Členi direktive, ki se nanašajo na razširjeno odgovornost proizvajalcev, morajo stopiti v veljavo do 1. januarja 2021, predvidoma v sklopu novega Zakona o varovanju okolja. Evropska komisija je marca letos predstavila tudi nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo, kjer so bili predstavljeni ukrepi, ki se osredotočajo na sektorje, ki uporabljajo največ virov in kjer so možnosti za krožnost velike. Med njimi je tudi elektronika, kjer se pojavlja pobuda za krožno elektroniko za daljšo življenjsko dobo izdelkov ter za zmanjševanje količine e-odpadkov.

Prispevek k daljši življenjski dobi e-naprav Projekt Life Spodbujamo e-krožno se je začel v začetku letošnjega leta in spodbuja krožno gospodarstvo na področju e-opreme ter poudarja okoljski in socialni vidik ohranjanja in podaljševanja življenjske dobe aparatov. Tako bo pomembno prispeval k zgoraj naštetim spremembam v zakonodaji, ki se obeta. Trajal bo vse do konca leta 2024 in je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter evropske komisije. V sklopu projekta se bodo izvajale različne aktivnosti za promoviranje prioritetnih elementov krožnega gospodarstva, od ponovne uporabe, souporabe in popravil aparatov do digitalizacije postopkov in iskanja inovativnih poslovnih modelov. Med drugim se bo v sklopu projekta postavilo okrog 60 kotičkov za oddajo še delujočih aparatov po vsej Sloveniji, ki bodo te aparate, ki bi sicer končali med e-odpadki, zajeli in jim zagotovili nove lastnike. Prvega so postavili v sodobnem centru za ravnanje z odpadki RCERO Celje v Bukovžlaku, ki je eden prvih in večjih tovrstnih centrov v Sloveniji.

Nadgradnja recikliranja »RCERO Celje smo izbrali zaradi dobrega sodelovanja v preteklosti ter njihovih izkušenj zapiranja krogotoka materialov, ki je osnovna ideja krožnega gospodarstva. Z njihovo pomočjo bomo izpeljali pilotno testiranje kotička za ponovno uporabo kot prvi konkreten korak k sistemskemu prehodu na krožno ravnanje z električno in elektronsko opremo. S tem vzpostavljamo operativno podlago za zakonsko določeno pripravo na ponovno uporabo, vanjo pa želimo kot njihovi predstavniki vključiti tudi proizvajalce. Life Spodbujamo e-krožno je že tretji zaporedni projekt družbe ZEOS, sofinanciran iz programa evropske komisije za projekte s področja okoljske problematike Life. Projekt je nadgradnja prejšnjih dveh, ki sta imela poudarek na recikliranju e-odpadkov prek ozaveščanja in postavljene mreže zbiranja e-odpadkov. Vključuje in promovira popravila, ponovno uporabo, souporabo ter nove poslovne modele za podaljševanje življenjske dobe aparatov,« je poudaril mag. Emil Šehić, direktor družbe ZEOS. »Veseli nas, da je družba ZEOS izbrala naš zbirni oziroma regionalni center za postavitev prvega kotička za ponovno uporabo OEEO. Glede na to, da na leto v centru zberemo približno 500 ton odpadne električne in elektronske opreme, pričakujemo, da bomo v novem rumenem zabojniku zbrali okrog 5 ton še uporabnih aparatov. V Celju tako ponovno dokazujemo, da delujemo v smeri uresničevanja evropske direktive, ki pravi, da odpadek ni nekaj, kar je treba čim enostavneje in ceneje odstraniti, temveč je vir surovin. Hkrati pa tudi uresničujemo zelo aktualen koncept krožnega gospodarstva, saj odpadke spreminjamo v snovni vir ter zmanjšujemo količine odloženih ali sežganih odpadkov. Na tem mestu bi še izpostavil, da brez uporabnikov okoljskih ciljev ne bi uspešno dosegali, zato se zahvaljujem za njihovo do sedaj opravljeno delo na področju ločevanja odpadkov ter jih hkrati pozivam k premišljenim potrošniškim navadam, da bo odpadkov v prihodnosti čim manj,« je povedal mag. Marko Zidanšek, direktor družbe Simbio. S postavitvijo kotička za ponovno uporabo upoštevajo izvajalci projekta zakonodajo, vzpostavljajo sledljivost in preizkušajo kriterije izločanja e-odpadkov. Gre za pilotni projekt, ki vzpostavlja proces priprave na ponovno uporabo e-odpadkov. Kotiček predstavlja hkrati komunikacijsko orodje za usmerjanje ljudi, izsledki pilotnega postopka pa bodo podlaga za vzpostavitev enovitega sistema v prihodnje.