Osredotočili se bomo na najbolj trajne rešitve – to so betonske plošče, tlakovci, različne izvedbe betonskih in asfaltnih tlakov. Znotraj teh tlakov je izbira izjemna, tako po videzu in učinku kot po cenovnem razponu. Pri nas so še vedno najbolj razširjene klasične prane betonske plošče, ki so ena najcenejših zunanjih talnih oblog, drugo stran cenovne krivulje pa predstavljajo atraktivni polirani betoni.

Tla na manj obremenjenih površinah

Kot manj obremenjene zunanje površine razumemo terase in poti, po katerih ne vozimo z osebnimi vozili. Izdelava tlaka na teh površinah je manj zahtevna. Pogoj za tlakovanje je utrjena podlaga, ki je lahko ob ugodnih pogojih tudi prepustna zemlja. To velja predvsem za vrtne poti iz tlakovcev ali plošč, ki jih lahko polagamo neposredno na tla, pogosteje pa na vsaj pet centimetrov debelo peščeno nasutje. Na peščeni podlagi se betonska plošča enakomerno uleže, pod ploščo pa ne zastaja voda, ki bi pozimi zmrzovala in obremenjevala tlak. Večje tlakovane površine pripravimo bolj skrbno – z vodno tehtnico poskrbimo za vodoravno lego, dobro utrdimo celotno podlago, po možnosti z debelejšim spodnjim in finim zgornjim slojem. Pri polaganju tlakovce ločujemo z distančniki, fugo pa na koncu polaganja zasujemo s finim peskom. Brez razmaka lahko polagamo samo tlakovce z zaobljenimi robovi, saj se takšni robovi ne poškodujejo na stiku z drugimi tlakovci. Tlakovane površine iz več tlakovcev (terase, širše poti, pločniki) obrobimo z betonskimi robniki. Ti preprečijo premikanje pri površinah iz večjega števila elementov in bolj ko so površine obremenjene, močnejši mora biti robnik.

Za manj obremenjene oziroma občasno obremenjene površine so zanimiva rešitev tudi mrežasti tlakovci – betonsko satje. Tudi te položimo na peščeno podlago, v luknje pa lahko vsujemo zemljo in posejemo travo. Z betonskim satjem dobimo tlakovano površino, ki odlično prepušča vodo in ob večjih padavinah ne predstavlja obremenitve za odvodnjavanje vode iz okolice hiše.