Če bi na kratko povzeli, bi rekli: soba za dijaka ali študenta naj bo čim večja, ob oknu stoji prostorna pisalna miza z udobnim, po možnosti ergonomskim, stolom, ob mizi je veliko in še več polic, postelja je že večjih dimenzij, v širini 120 in več centimetrov, na tleh pa za sproščanje, odklop ali tudi učenje kraljuje mehka preproga. Ob steni stoji garderobna omara s čim več obešalniki in premišljeno vstavljenimi policami.

Prostor, kjer bo mladostnik preživel največ svojega časa, tako za študij kot sprostitev, naj bo najprej svetla, z dostopom za odpiranje okna in možnostjo, da se ob bok naravni svetlobi postavi pisalna miza večjih dimenzij. Pozicija mize je zelo pomembna, saj mora poleg dnevne svetlobe mladi učenjak imeti tudi pregled nad prostorom oziroma nad vhodom. Tako se je v osnovi treba izogibati postavitvi pohištva, kjer bi obiskovalci prihajali za hrbtom. Tudi energijsko ni dobro, da postavimo telo med vrata in okno, saj naj bi s tem povzročili odtekanje energije. V primeru, da drugačna postavitev glede na prostor ni mogoča, poskrbite, da so vrata čim večkrat zaprta. Ob mizi mora biti dovolj prostora za police in poličke. Pri študiju je pomembna osredotočenost in vsak predmet, ki je na delovni površini odveč, sporoča neko informacijo. Več ko jih je, bolj je motena koncentracija. Zato poskrbite, da so predmeti, ki jih ne potrebujete, pospravljeni na policah v neposredni bližini delovnega kotička. Namesto vrtanja v steno za nosilce za police si lahko omislite samostoječ ali celo mobilen regal z odprtimi policami ali komodo na koleščkih.

Za romantične večere ali bolj sproščen klepet s prijatelji vnesite v študijsko sobo še prijetne manjše lučke ali svetlobne verige, ki pričarajo prijetno vzdušje in razbijejo monotonost prostora. Svetlobne verige na baterije dobite že za nekaj evrov. Za sprostitev, topel občutek na bosih nogah ob hladnejših dnevih ali zgolj za branje ali študij na tleh si le omislite prijetno preprogo. Te so sicer malo bolj zoprne za čiščenje, vendar njihov učinek odtehta tudi to.

Ko smo poskrbeli za naravno osvetlitev prostora, je na vrsti nakup namizne svetilke. Pri tej ne skoparite, saj se vam bo naložba v dobro svetilko obrestovala. Bodite pozorni najprej na to, da je svetloba toplo rumena in predvsem prijetna za oči. Tudi prilagajanje višine svetilke je pomembno za delo v študentski sobi. Glavno luč lahko nadomesti preprosta plafonjera, a ta naj bo prav tako v topli rumeni barvi. Moč in barva svetlobe namreč na nas vplivata tudi podzavestno. Bolj ko stopamo v prijeten prostor s prijeto svetlobo, lepšo energijo začutimo. Ljudje smo najprej vizualna bitja, na podlagi tega pa se nam prebujajo čustva.

Če le obstaja možnost, v sobo za mladostnika postavite garderobno vgradno omaro. Prostor izkoristite, kolikor se le da. Ta omara naj ima čim več drogov za obešanje garderobe. Študentje na začetku v večini niso ali pa (še) ne želijo biti vešči likanja. Obešanje opranega in še vlažnega perila direktno na obešalnike je le majhen trik, s katerim lahko mladostnik zaobide likanje. Posušeno perilo nato le vzame s stojala za sušenja in ga obesi v omaro. Ko razmišljamo o policah v omari, ne smemo pozabiti na športne pripomočke, od čelade za kolesarjenje ali smučanje do rolerjev ali drsalk in podobno … Ti naj imajo mesto visoko v omari in ne kje v kotu sobe ali pod drogom, saj se jih ne uporablja vsak dan. V primeru, da je v vaši sobi mesto tudi za kolo, za nekaj evrov dobite še stensko ali samostoječe stojalo zanj. S tem je prostor bolj urejen, umazane ali mokre gume pa tudi nimajo kaj delati na tleh sobe, ki istočasno služi za spalnico.

Elektronske naprave načeloma ne sodijo v spalnico, vendar to pri sobi za študij težko preprečimo. Kompromis je naložba v čim bolj zmogljivo in večfunkcijsko napravo. Prenosnik, ki nam bo služil kot učni pripomoček, za gledanje televizijskega programa, imel bo vgrajene dobre zvočnike in bo zasedel čim manj prostora v sobi, bi bil idealna rešitev. Če pa je za povrhu še tako zmogljiv, da nam bo služil vsaj pet let, smo zmagali. Vsak odvečen elektronski pripomoček ne le da zaseda prostor, temveč vpliva tudi na energijo in sevanje v prostoru, ki je hkrati namenjen regeneraciji, sprostitvi in počitku.

Zelene rastline za pomiritev in svežino zraka

Šala, da je študentu najbolje kupiti plastično rastlino, je na mestu za tiste, ki si te želijo le za dekoracijo in ne za osnovni, tudi zdravilni namen. Zelena barva na splošno deluje pomirjujoče, zelene rastline pa poleg blagodejnega vizualnega učinka vplivajo tudi na dihanje in čiščenje zraka. Za dekleta priporočamo sivko, ki na telo deluje pozitivno, vpliva na krvni tlak, umiri srčni utrip in odpravlja stres. Prijeten je tudi njen vonj, saj spominja na tople poletne mesece in sproščeno počitniško vzdušje. Jasmin, je blagodejen za telo in um. Velikokrat ga boste našli tudi v obliki eteričnega olja, če niste privrženec lončnic. Kapljice eteričnega olja na ličnem gorilniku ne le pomirjajo temveč tudi vizualno polepšajo prostor. Jasmin dokazano zmanjšuje anksioznost in tesnobo. Fantje si lahko v sobo postavijo taščin jezik, ta ponoči oddaja kisik in nase veže ogljikov dioksid, ki ga sproščamo med izdihom. Prav tako uspešno čisti zrak. Ta bo dobrodošel zlasti v zimskem času, ko se prostori zračijo hitreje in manj pogosto.

Če povzamemo, študent naj ima sobo, v katero bo vnesel svojo osebnost, predmete, ki so mu blizu, barve, ki ga spodbujajo. Miza in postelja naj bosta veliki, prostorni, tla pospravljena in prijetna. Če najde v kotu še prostor za manjši hladilnik in nekaj pripomočkov za pripravo kave ali drugih toplih napitkov, pa je prostor še toliko bolj privlačen za prebiranje knjig ter druženje s prijatelji in partnerji.