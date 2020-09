Diplomacija: Bivši minister Samuel Žbogar na stranskem tiru

Zunanji minister v Pahorjevi vladi Samuel Žbogar, ki je bil zadnjih osem let veleposlanik EU na Kosovu in v Makedoniji, se je vrnil na MZZ. Toda tam ga niso zadolžili za balkanske teme, za katere je ekspert, temveč so mu dodelili mesto koordinatorja za OECD.