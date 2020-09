Na evropsko sceno se vračata Olimpija in Mura, ki bosta po nedeljskem remiju 0:0 izzivali napredovanje v tretji krog kvalifikacij za ligo Evropa, kjer na tekmeca že čakajo državni prvaki iz Celja. Ljubljančani se bodo ob 18.30 v praznih Stožicah pomerili z Zrinjskim iz Mostarja, v Fazaneriji bo brez prisotnosti navijačev ob 20.15 gostoval danski prvoligaš Aarhus. Slovenska predstavnika nista v vlogi favoritov, ne pa tudi brez možnosti za uvrstitev v naslednji krog. Tekmi bosta med drugim razkrili trenutno vrednost slovenskega klubskega nogometa s primerljivo mednarodno konkurenco.

Vombergar: Zelo sem motiviran

Trener Olimpije Dino Skender se je vidno oddahnil, ko je med tiskovno konferenco izvedel, da v moštvu ni nobenega igralca s pozitivnim testom na covid-19. Udarna novica je, da bo v kadru za tekmo tudi povratnik Andrej Vombergar, ki za Olimpijo še ni odigral evropske tekme. »Vtisi po vrnitvi v Ljubljano so odlični. Imam velika pričakovanja in visoke cilje, da z Olimpijo pripravimo odmevno zgodbo. Čeprav v Rusiji nisem veliko igral, sem izvrstno pripravljen,« pravi argentinski napadalec slovenskega rodu. Olimpija je bila njegova prva, a ne edina izbira, potem ko se je ravno zaradi pomanjkanja minutaže odločil za odhod iz ruskega prvoligaša Ufa. »Zelo sem motiviran in upam, da bom zaigral že proti Zrinjskemu,« je dodal Vombergar, ki je zaostril konkurenco v napadu. Ko je Ante Vukušić slišal, da se v Stožice vrača ljubljenec navijačev, je nemudoma prekinil bolniško in začel treninge. Danes bi lahko postal pomemben adut s klopi, če se bo tekma lomila v zaključku.

Olimpija je opravila samo en taktični trening pred Zrinjskim, saj je Skender odpočil moštvo po fizično zahtevni nedeljski tekmi z Muro, ko so igralce grabili krči in bolele mišice. »Ekipa je v dobrem stanju. Čaka nas zahteven test, a če bomo v napadu pokazali več kot doslej, smo lahko optimisti za preboj v naslednji krog,« meni Dino Skender, ki ima podobno nogometno filozofijo kot njegov rojak Igor Bišćan. Olimpija po nesrečnem avgustu, močno spremenjeni zasedbi in odhodu v karanteno postaja vse bolj zanesljiva v obrambi, najtežje pa bo uigrati enostavnejše prehode proti golu nasprotnika. »Zrinjski je tekmec po meri. Pritisnili ga bomo in poskušali doseči, da se bo nasprotnik prilagajal naši igri.« Ljubljančani bi se lahko predstavili večinoma s slovenskimi igralci, kar v minulih letih ni bila praksa. V udarni enajsterici bi se lahko znašlo od osem do deset domačih nogometašev. Za igro je pripravljen Djordje Ivanović, ki se proti Muri ni resneje poškodoval. Endri Cekici v Turčiji čaka na odobritev prestopa iz Olimpije in je praktično odpisan, zato tudi ni v kombinacijah za današnji preizkus, ki zmagovalcu prinaša dodaten zaslužek.