Nova radarja izmerila več kot 300 prekoračitev hitrosti

V okviru letošnjega tedna mobilnosti, ki se je začel danes in bo trajal do 22. septembra, je mestna oblast namestila nova radarja, ki sta izmerila številne prekoračitve hitrosti. Postavili so ju na Cesti v Mestni log 45 in Aljaževi ulici 45. Na obeh je omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro. Od 11. do 14. septembra so na Cesti v Mestni log našteli 2202 prekoračitvi hitrosti, v Aljaževi ulici pa 1078. Najvišja izmerjena hitrost na Cesti v Mestni log je bila 86 kilometrov na uro, v Aljaževi ulici pa 73. »Glede na te rezultate meritev hitrosti pozivamo vse voznike, da pri vožnji upoštevajo cestno prometno signalizacijo in tako tudi sami pripomorejo k izboljšanju prometne varnosti kot tudi večje varnosti otrok v cestnem prometu. Obe lokaciji izvajanja meritev sta vezani na šolsko pot in sta v neposredni bližini šol,« sporočajo iz občinskih pisarn.