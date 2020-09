A ker se zdravstvena koronakriza zaostruje in vse več ljudi konča na intenzivni negi, se utegne kdo spomniti, da bi lahko te kletne aparate reaktivirali za nujno pomoč. Če jih bo sploh mogoče spraviti v pogon, seveda. Si kar predstavljamo tisti klasični obrtniški prizor: minister Počivalšek povabi serviserja v klet, da pogleda mašine in jih usposobi za obratovanje. Serviser bo vzel ventilator v roke in že ob prvem pogledu nanj izustil: »Ja, Zdravko, pa kdo hudiča ti je izdelal in dobavil to škart robo…«