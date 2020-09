Ameriški predsednik Donald Trump je prebivalce tako Alabame kot tudi Louisiane in Mississippija pozval k čim večji previdnosti, a obenem zagotovil, da je vse pod nadzorom. Vremenoslovci in oblasti še naprej pozivajo ljudi, naj se pripravijo na najslabše.

Približno 75.000 gospodinjstev v Alabami in na Floridi je že v torek zvečer ostalo brez elektrike, posnetki na družbenih omrežjih pa so prikazovali območja, ki so bila delno že poplavljena.

Med ogroženimi območji je tudi Louisiana, kjer še niso odpravili posledic divjanja orkana Laura, ki je pred dvema tednoma terjal življenja najmanj desetih ljudi, še štirje pa so umrli v sosednjem Teksasu.

Sally je ena od petih velikih tropskih neviht, ki trenutno divjajo nad Atlantikom, kar se je nazadnje zgodilo leta 1971. Orkan Paulette je v ponedeljek dosegel Bermude, od tam pa naj bi svojo pot nadaljeval naprej proti severu in kopna ne bo dosegel. Potem so tu še tropske nevihte Rene, Teddy in Vicky, ki pa kopnega vsaj ta teden prav tako ne bodo ogrožale.