Znanstveniki in ornitologi v zadnjih tednih po celotni Novi Mehiki odkrivajo območja z več sto poginulimi pticami. Ob vsaki novi najdbi mrtvih jat pa prihajajo do spoznanja, da ne gre za izoliran pojav. »Vse skupaj je zelo zastrašujoče,« je za Las Cruces Sun News dejala ekologinja Martha Desmond z Univerze New Mexico. »Česa takšnega še nikoli doslej nismo videli. Izgubljamo, na stotine, tisoče, če ne milijone ptic selivk.«

Neobičajen fenomen naj bi se začel v začetku avgusta, ko so oblasti v kraju White Sands v Novi Mehiki odkrile večje število poginulih ptic, kmalu za tem pa so na podobnem prizore naleteli tudi v okrožjih Doña Ana, Jemez Pueblo, Roswell, Socorro in drugod. Še bolj pretresljiva je informacija, da omenjeni dogodki niso omejeni le na eno zvezno državo, temveč o tem poročajo tudi iz Arizone, Teksasa in Kolorada. Ornitologi pravijo, da so med najbolj prizadetimi vrstami ptic lastovke, črnoglavi muharji in penice.

Po zdajšnjih ugotovitvah znanstvenikov je do množičnega pogina prišlo le med pticami selivkami, medtem ko so lokalne vrste ostale neprizadete. Po poročanju tamkajšnjih medijev, se ptice pred smrtjo obnašajo nenavadno, saj več časa kot na drevesih preživijo pri tleh, prav tako pa delujejo omotično, zaspano in letargično. Poleg tega so tudi videti drugače. »So shirane in nimajo maščobnih rezerv in komaj kaj mišične mase. Kot, da bi letele tako dolgo, da so jim na koncu pošle moči,« pravi ekologinja Allison Salas.

Čeprav znanstveniki še niso povsem prepričani, kako velik dejavnik pri poginu igra okolje, pa sklepajo, da jih je pogubila prav kombinacija nedavne hladne fronte in ogromnih dimnih oblakov, ki so posledica obsežnih gozdnih požarov. »Na voljo imamo zelo malo podatkov, a sumimo, da so za množičen pogin krivi kombinacija obsežnih gozdnih požarov in nedavna hladna fronta, ki je spremenila migracijske tokove številnih ptic selivk. Za nameček je v puščavi Chihuahuan na voljo zelo malo vode in hrane,« je prepričana Salasova. »Zaradi hladne fronte so bile ptice morda prisiljene v selitev še preden so bile na to pripravljene. Če jo želijo preživeti morajo pridobiti določeno količino maščobe. Običajno se selijo ponoči, ujamejo zračni tok in letijo tri noči zapored. Nato pristanejo, se hranijo kot nore, se zredijo in ponovijo postopek,« pa dodaja Desmondova.

Kakšno vlogo je pri poginu igral dim, še ni znano, a znanstveniki ugibajo, da bi lahko spremenil njihovo običajno migracijsko pot, kar je ptice še dodatno izčrpalo. Druga možnost je, da je gost dim prizadel njihova občutljiva pljuča, seveda pa obstaja tudi možnost, da je vzrok kaj drugega, česar znanstveniki še niso odkrili.