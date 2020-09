Satelitski podatki kažejo, da so gozdni požari, ki trenutno pustošijo po ameriških zveznih državah Kalifornija, Oregon in Washington, do več stokrat bolj intenzivni kot običajno.

Zaradi območja visokega zračnega tlaka je bil dim več dni ujet nad zahodnim delom Severne Amerike. To je botrovalo slabemu in potencialno nevarnemu zraku v več mestih, kot so Portland, Oregon, Vancouver in San Francisco. A zaradi spremembe vremena je dim z zračnimi tokovi potoval proti vzhodu. Po navedbah vremenoslovcev ga je bilo v torek opaziti nad New Yorkom.

Pri programu Copernicus ocenjujejo, da je zaradi požarov od sredine avgusta v ozračju več kot 30 milijonov ton ogljikovega dioksida. "Razsežnost teh požarov je veliko večja kot kadarkoli v zadnjih 18 letih, odkar beležimo podatke," je dejal strokovnjak za požare pri programu Copernicus Mark Parrington. "Dejstvo, da so vir takega onesnaženja, da vidimo dim še več kot 8000 kilometrov proč, kaže, kako uničujoči so," je dodal.

Ogenj je na vzhodu ZDA uničil skoraj dva milijona hektarjev površin, kar je približno toliko, kot je površina Slovenije. Umrlo je 35 ljudi, a strokovnjaki in oblasti se bojijo, da utegne število smrtnih žrtev še narasti. Zaradi požarov so podnebne spremembe ena od tem kampanje pred predsedniškimi volitvami v ZDA.