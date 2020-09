V državi so trenutno aktivno okuženi 2103 ljudje. Med obolelimi jih 293 potrebuje bolnišnično zdravljenje, od tega 20 bolnikov pomoč medicinskega ventilatorja.

V zadnjem dnevu je zaradi covida-19 umrlo še šest ljudi, doslej skupno 236. Okužbo so vsega skupaj potrdili pri nekaj več kot 14.000 ljudeh, skupno so jih testirali skoraj 237.000, od tega 6353 v zadnjem dnevu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Največ okužb, 71, so znova potrdili v splitsko-dalmatinski županiji. Poleg tega so med drugim v požeško-slavonski županiji potrdili 16 novih primerov, v zadrski in primorsko-goranski po 11, v vukovarsko-sremski osem, v zagrebški županiji pa šest primerov.