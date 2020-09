Pahor je povedal, da je bronasti kip, kot je zapisano na kovinski plošči ob vznožju njegovega podstavka, posvečen večnemu spominu na spomenik Melania, ki je stal na omenjenem mestu in so ga požigalci na predvečer 4. julija - dneva ameriške neodvisnosti - uničili. Gre za popolno repliko, za katero so kalup vzeli lani, bronasta izvedba kipa pa naj bi po prvotni zamisli stala nekje drugje. Mesto za postavitev spomenika ameriški prvi dami je sicer predlani izbral in odkupil Downey, za izdelavo in postavitev bronaste replike pa je porabil približno 10.000 evrov, je še dejal Pahor. Kot je znano, je bil avtor izvirne lesene skulpture lokalni rokodelec Aleš Župevc, izdelal pa jo je z motorno žago. Stala je na skoraj tri metre visokem štoru drevesa, iz katerega je bila izrezljana, zdaj pa so nanj postavili še bronasto.

Gre sicer za močno shematično podobo, ki je v svoji pobarvani leseni izvedbi spominjala na oblačila, ki jih je imela Trumpova oblečena ob inavguraciji moža Donalda Trumpa za ameriškega predsednika. Kip sicer ne stoji v sevniški, temveč v sosednji Občini Krško.

S sodelovanjem ljubljanske Galerije Vžigalice so sicer lani pripravili odkritje izvirnega kipa in razstavo. Po njenih podatkih si je Downey za razstavo v Galeriji Vžigalica izbral temo mitološke nesrečnice Eho, ki je za kazen za prikrivanje nezvestobe boga Zevsa lahko le ponavljala glasove, ki so dospeli do nje, in temo njene ljubezni do vase zagledanega Narcisa kot ogledalo in odmev očitnega vprašanja, ki si ga je zastavil, ko je prvič obiskal Slovenijo. Vprašal se je namreč, kam segajo korenine ameriške prve dame in kako domačini oz. Slovenci spremljajo in obeležujejo "to nesporno zgodovinsko dejstvo". V pomanjkanju konkretnejšega javnega odziva in ob omejitvah, povezanih z njenim visokim položajem, je Downey - sicer doma v Kentuckyju - v okviru danih možnosti naročil in sponzoriral izdelavo lesene skulpture. Šlo je sicer za lesen kip skoraj človeške velikosti "v naivni maniri s koreninami v savskem obrežju", ki, kot so še zapisali v Galeriji Vžigalica, "uteleša prvo damo, ki prek hriba v daljavi pozdravlja svoj rodni kraj, Sevnica".

Zdajšnja ameriška prva dama Melania Trump je sicer odraščala v Sevnici v Občini Sevnica, kjer pri razvoju krajevnega turizma stavijo na izdelke lastne blagovne znamke First Lady oz. Prva dama. Na sevniške izdelke so postali pozorni na več priznanih svetovnih spletnih straneh, omenjena blagovna znamka pa med drugim obsega sevniško modro frankinjo, tradicionalno sevniško salamo, pecivo, lepotilne kreme, čokolade posebnih okusov in videza, čokoladne bombone, jabolčne krhlje v čokoladi, zeliščne čaje in unikatne lončene skodelice. V Sevnici tudi med drugim ponujajo torto Melanija, palačinke Melanija, sladico Melanija in pito Melanija.

Sevnica je bila do nedavno najbolj znana kot občinsko središče, po uglednih podjetjih, kot so Lisca, Kopitarna in Tanin Sevnica, po vrhunskem salamarstvu, čebelarstvu in vinarstvu. Sevnico, katere območje je bilo poseljeno že v prazgodovini, viri z nemškim imenom Liehtenwalde prvič omenjajo leta 1275, trške pravice je dobila leta 1322. Kraj s približno 5000 prebivalci je leta 1952 postal mesto in občinsko središče.