Tržni inšpektorat je do začetka prejšnjega tedna prejel 61 prijav domnevnih nepravilnosti pri unovčevanju turističnih bonov. Opravil je 129 nadzorov, pri čemer jih je v tretjini primerov postopek že ustavljen. Izrekel je več opozoril zaradi ugotovljenih manjših nepravilnosti, natančneje 39 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in osem opozoril po zakonu o prekrških.

»Nekateri postopki so še v teku, prav tako so v teku še novi nadzori, zato vam trenutno več podatkov ne moremo posredovati,« so povedali na inšpektoratu in razkrili. da obravnavajo tudi primere sumov neopravljene storitve na področju celotne Slovenije, kjer pa postopki še niso zaključeni.

Po poročanju spletnega portala 24ur je prišlo do domnevne kraje turističnega bona. Občan iz Kamnika je namreč želel rezervirati počitnice v Portorožu, pri čemer so ga obvestili, da je njegov bon nekdo že izkoristil. Sam ga ni izkoristil, prav tako ga ni na nikogar prenesel. S primerom se ukvarjata policija in tržni inšpektorat.

Preverjajo, če je cena ista tudi brez bona Na inšpektoratu so sicer spomnili, da v okviru svojih pristojnosti preverjajo, ali je storitev, ki je navedena na računu in za katero bo Finančna uprava RS (Furs) opravila nakazilo, dejansko izvedena. Nadzorujejo tudi, ali je ponudnik storitve za istovrstno storitev potrošniku, ki želi plačati z bonom, zaračunal isto ceno, kot bi jo v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. »Glede na določbe zakona menimo, da je bon unovčljiv v primeru dejanske oprave storitve in ne kot zavarovanje plačila v primeru 'no show' ali predčasnega odhoda. V takih primerih, glede na splošne pogoje posameznega ponudnika, ta seveda lahko zahteva plačilo, vendar ne iz naslova bona, temveč s plačilom s strani gosta,« so zapisali. Spomnili so, da kazni za kršitelje na področju turističnih bonov segajo od 3000 do 40.000 evrov za pravno osebo ter od 1500 do 20.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika.