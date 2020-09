"Prizadetih je bilo približno deset terorističnih ciljev, med cilji napada pa je bila tovarna za proizvodnjo orožja in eksplozivov ter vojaška zgradba, ki jo je teroristična organizacija Hamas uporabljala za usposabljanje in poskuse izstrelitev raket," je sporočila izraelska vojska.

Israeli warplanes bombing Gaza at the moment pic.twitter.com/7ztF5Zbi4f — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) September 16, 2020

Izraelska zračna obramba je ponoči prestregla osem raket, izstreljenih z območja Gaze. Odgovornosti za raketiranje, v katerem sta bili ranjeni dve osebi, ni prevzela nobena skupina, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa naj bi jih Palestinci izstrelili v znak protesta ob podpisu omenjenega sporazuma.

V mestih na Zahodnem bregu in na območju Gaze je na stotine Palestincev protestiralo proti podpisu sporazuma. Protestniki so dvigali palestinske zastave in transparente z napisi "ne normalizaciji z okupacijo".

Pod pokroviteljstvom ameriškega predsednika Donalda Trumpa je premier Izraela Benjamin Netanjahu v Beli hiši z zunanjima ministroma Bahrajna in Združenih arabskih emiratov v torek podpisal sporazum o normalizaciji odnosov. Sporazum so poimenovali po očaku Abrahamu, ki ga častijo vse tri glavne vere na Bližnjem vzhodu. Netanjahu je podpis označil za zgodovinsko prelomnico, zunanji minister Bahrajna Abdulatif al Zajani pa za pomemben prvi korak do miru med Izraelci in Palestinci.