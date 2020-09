Za posledicami covida-19 umrl umrl obsojeni vojni zločinec Momčilo Krajišnik

V Banjaluki je za posledicami bolezni covid-19 v 76. letu starosti umrl Momčilo Krajišnik, vodja samooklicanega parlamenta bosanskih Srbov med vojno v BiH in tesni sodelavec Radovana Karadžića, ki ga je haaško sodišče spoznalo krivega zločinov proti človeštvu in ga obsodilo na 20 let zapora. Krajišnik je bil takoj po koncu vojne v BiH v letih 1996–1998 sicer srbski predstavnik prvega tričlanskega predsedstva BiH, ki je bil ustanovljen v skladu z daytonskim sporazumom, aretirali pa so ga leta 2000. Pravnomočno je bil obsojen leta 2009 in je v skladu z britanskim sporazumom s haaškim sodiščem kazen služil v londonskem zaporu Belmarsh. Po dveh tretjinah prestane kazni, kamor so prišteli tudi pripor, so mu leta 2013 odobrili predčasno izpustitev. Ko se je vrnil na Pale, ga je tam pričakala množica privržencev, ki so mahali z zastavami, sam pa je dejal, da je presenečen, »saj sem navsezadnje vojni zločinec«. Bil je priča na sojenju Karadžiću, kjer je med drugim trdil, da vojaki bosanskih Srbov niso bili krivi za obstreljevanje Sarajeva, ampak so samo odgovarjali na strele iz mesta. Do konca je ostal politično aktiven in zagovornik srbske politike iz začetka devetdesetih let. ba, agencije