Znanost ne ve vsega

Donald Trump je spet udaril. Na posvetu o posledicah katastrofalnih požarov v Kaliforniji mu je tamkajšnji minister za naravne vire skušal dopovedati, da so temperature ozračja vsako leto višje in da bo nekaj treba ukreniti ter da ne gre tiščati glave v pesek in podobno. Ni šlo. »Saj se bo ohladilo. Samo opazujte!« je bil suveren kot vedno predsednik ZDA. »No, znanost se z vami ne bi strinjala,« je vrhovnemu poveljniku ameriških oboroženih sil upal ugovarjati kalifornijski minister.