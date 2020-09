Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec si je lahko po preiskavah oddahnila. Po padcu, ki ga je doživela prejšnji teden v Saas Feeju, se lahko vrne na sneg. Mariborčanka je namreč na švicarskem ledeniku pri treningu veleslaloma padla. Nekaj dni je še nadaljevala treninge, bolečine v predelih reber pa so bile vse močnejše. Ekipa s trenerjem Stefanom Abplanalpom, serviserjem Alešem Sopotnikom, fizioterapevtko Tino Kobale in vodjo Darjo Črnko se je odločila, da zapusti vadbeni kamp ter v Sloveniji opravi preiskave. Te so po besedah tiskovnega predstavnika Tilna Lamuta pokazale, da si pri padcu ni ne zlomila ne počila reber, tako da se bo ekipa konec tedna vrnila v Švico.

Najhitrejša Slovenka na smučeh je imela v prvotnem načrtu, da bo v Švici trenirala do konca septembra. Ker je vadbo nenačrtovano prekinila, so se v ekipi odločili, da jo bodo podaljšali za teden dni in se bo v Slovenijo znova vrnila v začetku oktobra. Vadbeni proces bo Štajerka opravljala v Saas Feeju in Zermattu. »Po vsakem padcu je prisoten strah. Za zdaj kaže, da se ni zgodilo nič takšnega, kar bi lahko vplivalo na nadaljnji potek priprav,« sporoča Tilen Lamut. Dodaja: »Priprave v Švici za zdaj potekajo dobro in po načrtu. Ilka je opravila veliko veleslalomskega treninga, tudi nekaj slalomskega, v zadnjem času pa tudi smukaškega. Razveseljivo je, da se na dolgih skokih počuti dobro ter ob pristankih ne čuti bolečin.«

V Slovenji so trenutno tudi drugi člani alpskih smučarskih reprezentanc, le da je bila njihova vrnitev načrtovana. Ekipe v tehničnih disciplinah – Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Štefan Hadalin in Žan Kranjec – so opravile del priprav v Saas Feeju. Ekipa v moških hitrih disciplinah – Boštjan Kline, Martin Čater, Miha Hrobat in Klemen Kosi – pa je v zadnjem času trenirala na italijanskem prelazu Stelvio, od koder se je odpravila v Saas Fee.

Slovenska alpska smučarska reprezentanca na začetku prihodnjega meseca načrtuje tradicionalno predstavitev pred sezono, na kateri bo zaradi spremenjenega načrta priprav bržčas manjkala Ilka Štuhec. Kje in pod kakšnimi pogoji bo potekala, še ni znano. Je pa dejstvo, da je do začetka alpske smučarske sezone le še mesec dni, ko se bodo alpski smučarji in smučarke 17. in 18. oktobra pomerili na tradicionalnem uvodu na ledeniku Rettenbach nad Söldnom.