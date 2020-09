Medtem ko v Sloveniji zaradi odličnih voženj Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji vlada kolesarska evforija, se bo danes v Münchnu začel sodni proces zaradi stvari, ki na šport meče slabo luč – dopinga. Dopinška afera Aderlass je izbruhnila februarja lani ob robu svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v avstrijskem Seefeldu, v njenem osrčju pa je nemški zdravnik Mark Schmidt iz Erfurta. Kasnejša preiskava organov pregona je razkrinkala dopinško mrežo in doslej potrdila vpletenost najmanj 23 športnikov iz osmih držav in različnih športnih panog. Med njimi tudi slovenskih kolesarjev Boruta Božiča in Kristijana Korena, ki ju je Mednarodna kolesarska zveza (UCI) zaradi povezav v aferi kaznovala z dveletno prepovedjo nastopanja. Zdravniku za športno medicino Schmidtu grozi zaporna kazen od enega do deset let.

Osumljeni zdravnik, z najmanj četverico pomočnikov, naj bi športnikom med letoma 2011 in 2019 pomagal predvsem z nedovoljenimi transfuzijami krvi. Tožilstvo je zbralo za več kot 50 fasciklov gradiva in 30 prič. Najbolj obremenilnih pa je 40 vrečk zamrznjene krvi, ki jih je policija našla med racijo in so bile namenjena transfuziji.

Poleg Korena in Božiča, ki ga kazen ni prizadela, saj je že pred tem končal kariero, je na seznamu po poročanju tujih medijev še en, doslej neimenovan slovenski kolesar, specializirani kolesarski spletni portal Cyclingnews pa poroča, da je UCI pod drobnogled vzel še slovenskega kolesarskega strokovnjaka Milana Eržena. To meče slabo luč tudi na Rogliča in Pogačarja, saj tuji mediji ves čas iščejo morebitne povezave med njimi. Erženov odvetnik Blaž Tomažin Bolcar je pisanje tujih medijev za STA sicer označil za dokazano napačne. Eržen po njegovih navedbah nikoli ni bil v preiskavi UCI niti obeh tožilstev, ki preiskujejo primer Aderlass, münchenskega in innsbruškega.