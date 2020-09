26-letno reševalko Breonno Taylor so 13. marca zgodaj zjutraj na njenem domu ustrelili policisti, ki so na napačnem naslovu iskali preprodajalca mamil. Brez identifikacije in v civilnih oblačilih so z orožjem vdrli v stanovanje, kjer jih je z ognjem iz pištole pričakal prestrašeni zaročenec Taylorjeve Kenneth Walker, ki je enega od napadalcev ustrelil v nogo.

Policisti so odgovorili s svojim orožjem, vendar strelca zgrešili in ubili Taylorjevo. Walkerja so potem aretirali, čeprav niso imeli pravne podlage. Imel je dovoljenje za orožje, policisti pa so hitro ugotovili, da so naredili hudo napako. Ko je bil v zaporu, so ga še hoteli prepričati, naj podpiše izjavo, da je Taylorjeva preprodajalka mamil in bo šel na prostost.

Obtožili so ga poskusa umora policista, vendar so maja, ko je po ZDA vrelo zaradi policijske zadušitve Georga Floyda v Minneapolisu, obtožnico zavrgli. Walker pa je vložil svojo tožbo proti policiji zaradi napada, lažne aretacije, zanemarjanja dolžnosti in še česa.