Hokejska zveza Slovenije bo v soboto razglasila zmagovalca pokalnega tekmovanja, ki z današnjima četrtfinalnima tekmama odpira vrata nove sezone. Za lovoriko se bo potegovala osmerica domačih klubov, v finalu pa se zagotovo ne bodo pomerile Olimpija in Jesenice. Če bosta večna tekmeca preskočila uvodni oviri, ju medsebojni obračun glede na razplet žreba čaka v petek. Tekmovanje bo med drugim tudi razkrilo, kakšne razlike vladajo med slovenskimi klubi.

Preizkušnje za slovenski pokal bodo potekale v tišini, saj bodo vrata prenovljene tivolske dvorane ostala zaprta za navijače. Čeprav je hokejska zveza uradni organizator tekmovanja in ima svoje domovanje v Tivoliju, je večino obveznosti preložila na Olimpijo. Ljubljanski klub se je odločil, da obiskovalcev tokrat še ne bo na tribunah, bodo pa lahko prišli na tekme alpske lige, ki se začenja prihodnji mesec. Hokejski voditelji bi lahko bolje poskrbeli za reklamo pred prvim uradnim tekmovanjem na ledu v času pandemije novega virusa, a se je panoga že navadila, da vse poteka v skromnih okvirih.

Olimpija je absolutna favoritinja za ubranitev pokalne lovorike izpred leta dni, ko je v kranjskem finalu z 8:4 ugnala večne tekmece. Tivolski kolektiv ima zdaj še močnejšo zasedbo s kopico reprezentantov, ki pa je že na sobotnem uvodnem derbiju blejske poletne lige doživela hladen tuš. Jeseničani so bili zelo motivirani in bojeviti, Ljubljančani pa premalo zbrani v zaključku akcij. Ker daljša in kakovostnejša klop v hokeju ne zmaguje brez vloženega truda, bo zanimivo spremljati, kako se bo Olimpija obnašala na ledu v boju za prvo lovoriko. Cilji kluba so zelo jasni – predsednik Miha Butara želi osvojiti oba domača naslova in alpsko ligo, kar bi bila izvrstna popotnica pred napovedano selitvijo v višjo mednarodno ligo. Če bi se Olimpiji zataknilo že na prvi resnejši oviri, bi bilo hitro konec navideznega tivolskega miru in sproščenosti. Ne gre niti prezreti, da so Ljubljančani v letu 2020 še vedno brez zmage proti Jesenicam, ki so dobile vse tri tekme.

Jeseničani nimajo veliko izgubiti, saj želijo obetavni igralci predvsem napredovati iz tekme v tekmo. Mitja Šivic je že v minuli sezoni dokazal, da je idealen trener za gorenjsko moštvo, ki je pod njegovim vodstvom prepoznavno po nepopustljivi igri, hitrem drsanju in enostavnih rešitvah. Železarjem je osvojitev poletne lige dala nov zagon in potrditev, da je v moštvu kljub osipu igralskega kadra ostalo veliko potenciala. Če Jesenice ne bi bile v finančni stiski in bi okolje razumelo, da so vlaganja ključnega pomena za ohranitev panoge na spodobni ravni, bi v Zgornjesavski dolini lahko zrasla odmevnejša zgodba o uspehu.

Pokal Slovenije, četrtfinale, danes: Celje – Bled, Triglav – Slavija, jutri: Maribor – Jesenice, Olimpija – Jesenice mladi. Polfinale bo v petek, finale pa v soboto.