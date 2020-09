1. Resljeva ulica v Ljubljani nosi ime po:

a) Josefu Resslu, izumitelju ladijskega vijaka, ki ga je prvič preizkusil na ladijskem modelu na Krki v Zameškem in Kostanjevici ob Krki,

b) Rešeljiki, drevesu z belimi cvetovi,

c) Alexu Resslu, londonskem pisatelju in filmskem ustvarjalcu,

d) srbski planini Reselj.

a) slovensko podjetje, ki je leta 2010 dobilo priznanje zlata gazela Slovenije,

b) uspešno mednarodno farmacevtsko podjetje z več kot 11.000 zaposlenimi,

c) družbo Krka, ki je svoje poslanstvo namenila zdravemu življenju v najširšem pomenu,

d) držijo vse trditve.

a) V katerem koli avtomobilu na svetu boste našli vsaj en slovenski del ali znanje slovenskih inženirjev.

b) BMW, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Jaguar, Renault, Volvo in drugi vodilni avtomobilski proizvajalci pri delih, ki pomembno vplivajo na vozno dinamiko, varnost, ekološkost in udobje pri vožnji, zaupajo znanju in inovativnosti slovenske gazele TPV.

c) V slovenski avtomobilski industriji je zaposlenih nekoliko manj kot 2400 ljudi.

d) Maja 2019 so v Revozu obeležili 4-milijonto vozilo znamke Renault, izdelano v Novem mestu, torej dva avtomobila na vsakega Slovenca.

a) v občini Črnomelj v Beli krajini s površino 1,69 kvadratnega kilometra, manj kot 600 prebivalci in poštno številko 8340,

b) z rudnikom Kanižarica, v katerem v vseh 140 letih delovanja ni bilo niti ene smrtne žrtve,

c) kjer dinamično raste in ustvarja nova delovna mesta visoko inovativno podjetje, dolenjsko-posavska gazela 2017 Adria Dom, ki med drugim proizvaja plavajoče hiše,

d) držijo vse trditve.

a) ptič iz družine ujed,

b) helikopter, ki ga Vlada RS uporablja za protokolarne namene,

c) ime za novost: inovacijo na področju senčil slovenskega podjetja Roletarstvo Medle, ki je leta 2018 osvojilo priznanje bronasta gazela Slovenije,

d) eden od spletnih iskalnikov, sprva razvit za izobraževalne namene.

a) Adria Avtomobil,

b) Adria Mobil, ki je priznanje bronasta gazela Slovenije osvojila že leta 2002 in se odtlej redno umešča na lestvice gazel,

c) Trivago,

d) Hobby.