Med regijskimi zmagovalci je skoraj polovica srednje velikih podjetij (48 odstotkov), 21 odstotkov je majhnih in 19 odstotkov velikih. Med dolenjsko-posavskimi zmagovalci pa je kar 79 odstotkov srednje velikih in 21 odstotkov velikih podjetij. Glede na dejavnost je bilo med regijskimi zmagovalci 61 odstotkov podjetij iz predelovalne dejavnosti, 11 odstotkov podjetij ima registrirano strokovno, znanstveno in tehniško dejavnost, desetina podjetij spada v IT-dejavnost. Med dolenjsko-posavskimi zmagovalci je 71 odstotkov podjetij registriranih v predelovalni dejavnosti in 14 v IT. Med zmagovalci dolenjsko-posavske regije ni podjetij, ki bi imela negativen status, medtem ko sta med vsemi regijskimi finalisti dve podjetji blokirani, dve sta insolventni in šest jih je izbrisanih.

Regija z nadpovprečno finančno oceno Finančna ocena ocenjuje kakovost poslovanja podjetja z vidika likvidnosti in donosnosti podjetja. Povprečna ocena regijskih zmagovalcev je z 90 točkami A, medtem ko je na državni ravni povprečna ocena gospodarskih družb C (77 točk). Zmagovalci dolenjsko-posavske regije s povprečno oceno A in 94 točkami presegajo povprečno število doseženih točk regijskih zmagovalcev. Analiza je pokazala, da je finančna disciplina pri zmagovalcih in finalistih izbora Gazela na visoki ravni, saj v povprečju plačujejo na valuto, zmagovalci dolenjsko-posavskih izborov pa celo pred valuto – v nasprotju s povprečjem v slovenskem gospodarstvu, kjer je zamuda do sedem dni.

Zlate gazele s povprečjem 100 točk Poleg finančne ocene je ocena verjetnosti Failure Score, ki so jo razvili v Bisnode, zanesljiv indikator finančne kondicije podjetja, tudi v kriznih časih. Ocena za naslednjih 12 mesecev napoveduje verjetnost negativnega dogodka (izbris, insolventnost, blokada TRR itd.). Za podjetja z višjo oceno obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala gospodarsko aktivnost tudi po koncu kriznih razmer. V finančnem letu 2019 imajo zlate gazele povprečno oceno AAA (100 točk), regijski zmagovalci dosegajo oceno AA (96 točk). V gospodarstvu je povprečna ocena za razred nižja (85 točk). Dosežena povprečna vrednost Failure Score ocene zmagovalcev v dolenjsko-posavski regiji je tik pod maksimalno vrednostjo (99 točk).

Regijski zmagovalci uspešnejši od povprečja gospodarstva Finančni podatki kažejo, da je 90 regijskih zmagovalcev predstavljalo 4 odstotke vseh sredstev v letu 2018, 5 odstotkov kapitala, 4 odstotke celotnih prihodkov in 8 odstotkov dobička, kar kaže na veliko produktivnost teh podjetij, obenem pa so zaposlovala 4 odstotke zaposlenih. Podjetja v dolenjsko-posavski regiji so v letu 2018 ustvarila 60 odstotkov sredstev, 70 odstotkov kapitala ter 45 odstotkov celotnih prihodkov. Ko primerjamo zmagovalce dolenjsko-posavskih izborov z drugimi regijskimi zmagovalci, vidimo, da njihov dobiček predstavlja 70 odstotkov celotnega dobička regijskih zmagovalcev, podjetja pa zaposlujejo 42 odstotkov vseh zaposlenih. Regijski zmagovalci so bili v primerjavi z gospodarstvom uspešnejši pri vseh kazalnikih – 12.000 evrov višja dodana vrednost, precej nižja zadolženost, 2500 evrov višji prihodki na zaposlenega in 8000 evrov višji dobiček na zaposlenega. Izstopajo zlate gazele, saj je bila njihova dodana vrednost v letu 2018 70.259 evrov, in zmagovalci dolenjsko-posavske regije, ki so imeli v letu 2018 dodano vrednost 77.000 evrov, najnižjo zadolženost primerjalnih skupin in najvišji dobiček na zaposlenega.