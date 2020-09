Violeta Bulc: Močnejši skupni interes bi tretji razvojni osi dal krila

Izvajanje projekta tretje razvojne osi odseva vse izzive slovenskih infrastrukturnih projektov, sploh tistih, ki imajo potencial sofinanciranja Evropske unije. Stvari se premikajo počasi, ker se o njih dolgo govori, večina deležnikov pa ne daje prednosti skupnim interesom. Kaj druge države na področju gradnje prometne infrastrukture naredijo bolje ali drugače od Slovenije, da so pri tem bolj uspešne? Osredotočajo se na tista področja, ki sodijo v evropske prioritete in imajo najvišje stopnje sofinanciranja. Evropa ima na področju logistike v primerjavi z drugimi celinami izjemen potencial. Ima najbolj konkurenčno logistiko in logistične storitve, kar je zelo pomembno za naš uspešen nastop na globalnih trgih. Zato je smiselno vlagati v nenehno posodabljanje teh storitev v smeri digitalizacije, razogličenja in multimodalnih storitev, ki učinkovito povezujejo regionalne in transnacionalne mreže pa tudi lokalno mikrologistiko. Ključ je v uspešni povezavi od vrat do vrat ter v neodvisnih blagovnih in informacijskih tokovih.