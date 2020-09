Če okoliščine teh dogodkov povežemo v logično celoto, dobimo približno takšno shemo: banane, mamila, SDS, denar. Povedano drugače, v tovoru banan iz Kolumbije so bila odkrita mamila. Državni sekretar iz SDS seveda ni šel po donacijo v višini dveh tisočakov, temveč so v igri popolnoma druge številke. Ko gre namreč za mamila, padajo milijoni, včasih pa tudi glave.

Pred nekaj dnevi je bilo v medijih objavljeno, da je KPK ustavil preiskavo proti Brezniku v zvezi s tem »donatorskim« obiskom. Vse lepo in prav, vendar bi ta obisk morali preiskovati nekateri drugi organi, ki pa so v celoti v rokah trenutne oblasti, torej SDS. Vse te organe so v samo nekaj urah po prevzemu oblasti prevzeli Janševi in Hojsovi vojaki. Nekaj kasneje so še zbrcali kadre na NPU, tako da je sedaj banana posel na varnem.

Takšen scenarij je absolutno na nivoju znanega filma Boter, ki sta ga napisala in režirala Mario Puzo in Francis Ford Coppola. Film je prejel tri oskarje in je postal klasika za mafijski žanr. Predlagam, da naš predsednik Pahor avtorje tega slovenskega mafijskega scenarija nagradi z jabolkom navdiha.

Nedavno se je vsa Slovenija zakadila v korupcijske posle pri nabavi zaščitne opreme. Kot glavni matador je bil izpostavljen gospodarski minister Zdravko Počivalšek, verjetno pa je on pri tem imel samo stransko vlogo. Scenarij in režija sta bila v rokah drugih ljudi, ve se, katerih. Zopet gre za odlično predstavo, lahko bi jo poimenovali kar Banane 2.

Simptomatično je, da se vodstvo stranke SDS rado druži z raznimi kralji, kot je kralj banan ali kralj davčnih utaj. Ni torej čudno, da je njihov predsednik napisal knjigo Noriško kraljestvo. Čeprav gre za utopično zgodbo v tej knjigi, se vendar kažejo znaki, da bi avtor nekoč rad postal kralj, če ne že diktator.

Takšni mafijski scenariji pa v Sloveniji ne bi bili možni, če jim ne bi asistirali stranski igralci v koaliciji, to so NSi, SMC in DeSUS. Neverjetno je, da se ti asistenti ne zavedajo, da držijo vrečo pri vsem kriminalu, ki se dogaja pred očmi celotne javnosti. Vprašamo se lahko, ali so res slepi in ne vidijo, kaj se dogaja pri čiščenju vseh nadzornih institucij države, na notranjem in finančnem ministrstvu. Dobesedno obglavili so jih in nastavili zveste vojake SDS, ki bodo pokrivali stare in bodoče kriminalne rabote. O kršenju osnovnih demokratičnih standardov na področju medijev, kulture, človekovih pravic itd. pa je vsem jasno, da se vračamo za petdeset let nazaj.

Ali se nosilci funkcij v teh koalicijskih strankah sploh zavedajo, da bodo tudi po tem, ko bodo odšli s politične scene, še vedno živeli v našem okolju, to je v Sloveniji? Kako se bodo počutili, ko bodo srečevali svoje nategnjene sodržavljane, ali jim bo kaj nerodno? Verjamem, da bodo prenekateri zaradi tega izločeni iz socialnega okolja, ker ljudje pač ne bodo pozabili, kaj so nam storili.

Mogoče je pa še čas in se končno prebudite in streznite, ker ta kralj ni vaš kralj. In Slovenija ni nobena banana republika.

Gorazd Cuznar, Črnomelj