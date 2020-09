Tako je izjavil Mitja Viler, nogometaš NK Maribor v Večeru, povzel pa je spletni Dnevnik 12. septembra.

Moj zgoraj omenjeni skoraj soimenjak torej pravi, da nogometaši, ki ne govorijo jezika svojega trenerja, zelo hitro razumejo, kakšna je katera vaja in kaj morajo delati. V najslabšem primeru po treh minutah. In niso tako »glupi«, kot si kdo morda misli.

Na ministrstvu za zdravje, za delo in na NIJZ pa že šest mesecev ne razumejo, kako se širijo virusi v zaprtih prostorih, kaj morajo storiti, da to preprečijo, in na kakšen način lahko zmanjšajo stroške širjenja virusa, zdravstva ter tudi števila okuženih in smrti.

Nogometaši so za njih modreci.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap