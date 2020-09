Fotozgodba: priznanje gazela kot znamenje zdrave rasti

Dolenjsko-posavska regija, ki spada med najuspešnejše v Sloveniji, si je v devetnajstih letih izborov Gazela prislužila dve zlati, štiri srebrne in štiri bronaste gazele. Zlati priznanji sta pripadli podjetju Keko Varicon, družbi za proizvodnjo in razvoj elektronskih komponent iz Žužemberka, in Krki, tovarni zdravil Novo mesto. S srebrnimi gazelami se ponašajo Eurotek, podjetje za mednarodni transport in špedicijo, SEP iz Mokronoga, ki je proizvodno podjetje za izdelavo komponent iz plastičnih mas s tehnologijo brizganja in pihanja (dvakratna srebrna gazela), ter L-tek elektronika iz Šentjerneja, ki izdeluje kompleksne visokotehnološke proizvode. Za bronasto gazelo so bili prepoznani novomeška Adria Mobil, ki izdeluje vozila za prosti čas, orodjarstvo in predelava plastičnih mas Cablex Plastik iz Semiča, SEP in Roletarstvo Medle iz Novega mesta.