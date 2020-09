Bratuškova je v izjavi za medije v DZ spomnila, da so v SAB z zakonom že uspeli upokojencem, invalidom, veteranom in starejšim od 65 let zagotoviti brezplačne medkrajevne prevoze. Zdaj pa želijo podobno poskrbeti še za upokojence v mestih, kjer izvajajo mestni prevoz potnikov. Spomnila je, da je prevoz za upokojence že danes brezplačen v več mestnih občinah, to so Novo mesto, Velenje in Nova Gorica.

S predlogom novele zakona želijo to zdaj zagotoviti še v preostalih večjih občinah. Finančne posledice zakona bi bile po besedah Bratuškove približno 3,8 milijona evrov, kar je ob 13-milijardnem proračunu po njeni oceni minimalen delež, obenem pa velik korak naprej za varnost in mobilnost upokojencev.

Državni proračun bi sicer priskrbel le tisti del, ki ga danes plačujejo upokojenci, medtem ko bi strošek, ki ga pokrivajo občine, tudi v prihodnje ostal njihova obveznost.

Bratuškova je tudi ponazorila, da imajo v Ljubljanskem potniškem prometu 52,7 milijona prihodkov, od tega je tri milijone evrov strošek, ki ga danes prispevajo upokojenci, invalidi, vojni veterani in starejši od 65 let. V Mariboru pa od 7,7 milijona evrov prihodkov na te kategorije odpade pol milijona evrov.

Poslanka Maša Kociper, sicer tudi ljubljanska mestna svetnica, je opozorila, da kar 90.000 upokojencev živi pod pragom revščine, med njimi tudi tisti s polno delovno dobo. Sama je na občino že naslovila takšno pobudo, a tedaj dobila odgovor, da teh sredstev občina nima.

Poslanec SAB Andrej Rajh je podobno pobudo podal v Mariboru in tudi odgovor je bil podoben – da sredstev ni. S tem predlogom novele tako odpravljajo bistven razlog, zaradi katerega občine tega doslej niso izvajale, je pojasnil.