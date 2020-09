Tretjo srečanje srednjeevropskih zunanjih ministrov pobude C5 se je po prvih srečanjih na Dunaju in v Budimpešti danes odvilo na Brdu pri Kranju. Bilo je nekoliko okrnjeno. Srečanja peterice šefov diplomacij Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške in Madžarske se zaradi službene zadržanosti ni mogel udeležiti zunanji minister naše vzhodne sosede Peter Szijjarto, ki udeležuje podpisa normalizacije odnosov med Izraelom in Združenimi arabskimi emirati v Beli hiši.

Ne glede na to, da se je peterica srednjeevropskih držav tokrat sešla samo v zasedbi štirih, so se šefi diplomacij poenotili o medsebojnem bolj poglobljenem obveščanju o ukrepih svojih držav za zajezitev koronavirusa na pragu drugega vala epidemije v Evropi. Generalni direktorji zunanjih ministrstev se bodo o ukrepih poslej obveščali in posvetovali vsakih 14 dni.

Vsi ministri so drug drugemu predstavili ukrepe, ki jih sprejemajo njihove države za zajezitev koronavirusa. Kot je pojasnil gostitelj srečanja, zunanji minister Anže Logar, vse države podpirajo prizadevanja evropske komisije, da se oblikuje skupen evropski mehanizem za ukrepanje v primeru rasti okužb. »Ne želimo, da se ponovi situacija iz prvega vala, ko smo države članice zapirale meje,« je strinjanje vseh udeležencev srečanja strnil minister Logar.