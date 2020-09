V osnovnem kapitalu sklada bodo naložbe v lasti Slovenskega državnega holdinga, Družbe za upravljanje terjatev bank, Družbe za svetovanje in upravljanje, Kapitalske družbe, Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Modre zavarovalnice in naložba pokojninskega zavoda v Zavarovalnici Triglav. Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) ne bo v osnovnem kapitalu sklada, je pa možno, da bo še prišlo do spremembe.

V vsakoletni strategiji upravljanja naložb bo mogoče opredeliti tudi naložbe, s katerimi demografski sklad ne more svobodno razpolagati brez soglasja DZ. To so denimo naložbe Telekoma Slovenije, Petrola, Loterije Slovenija in Nove Ljubljanske banke. Vrednost naložb v skladu brez Darsa bi bila dobrih 8,5 milijarde evrov, če pa bi bil vključen še Dars, bi znašala 11,5 milijarde evrov.

Štirideset odstotkov dividend in 60 odstotkov kupnin se bo namenilo akumulaciji, 40 odstotkov dividend bo namenjenih sofinanciranju pokojninske blagajne, deset odstotkov dividend in kupnin bo namenjenih izgradnji domov za starejše, prav tako deset odstotkov pa ukrepom družinske politike.

Nadzorni svet bo 13-članski. Štiri člane bo imenovala vlada, devet pa DZ na predlog poslanskih skupin.

Predlog bo šel po potrditvi na vladi na Ekonomsko-socialni svet, v DZ pa naj bi bil konec novembra ali v začetku decembra, je napovedal Polnar.