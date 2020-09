»Pozdravljeni, Navalni tukaj,« je zapisal ob fotografiji, na kateri je na bolniški postelji skupaj z družino. »Še vedno ne morem narediti skoraj ničesar, vendar pa sem lahko včeraj cel dan sam dihal,« je dodal po poročanju tujih tiskovnih agencij. V objavi na instagramu, kjer ima 1,7 milijona sledilcev, je zapisal še, da pogreša svoje privržence.

Navalni, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je 20. avgusta na notranjem letu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel. Na zdravljenje v Nemčijo so ga prepeljali dva dneva kasneje. Tam so v začetku meseca ugotovili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom iz skupine novičok.

Iz berlinske bolnišnice Charite so v ponedeljek sporočili, da se njegovo zdravstveno stanje še naprej izboljšuje. Dodali so, da pri dihanju nič več ne potrebuje pomoči medicinskega ventilatorja. Občasno lahko za kratek čas zapusti bolniško posteljo.