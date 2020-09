Na Hrvaškem 151 novih okužb s koronavirusom

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili še 151 primerov okužbe z novim koronavirusom, covid-19 pa je bil usoden še za tri osebe, je danes potrdil hrvaški štab civilne zaščite. Današnje število je več še enkrat večje, kot je bilo v ponedeljek, ko so zabeležili 67 novih primerov, kar je bilo najmanjše dnevno število v več kot mesec dni.

Glede na današnja poročanja nekaterih štabov civilne zaščite iz posameznih županij so v minulih 24 urah največ novih okužb znova zabeležili v splitsko-dalmatinski županiji, v kateri so potrdili 53 novih primerov. Sledi požeško-slavonska županija s 13 novookuženimi. Iz primorsko-goranske županije so poročali o štirih novih primerih od ponedeljka, v istrski županiji pa o dveh.

Trenutno je v sosednji državi 2107 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Na bolnišničnem zdravljenju je 299 ljudi, med njimi jih je 22 priključenih na medicinske ventilatorje. V samoizolaciji je 8598 ljudi, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite v svojem rednem dnevnem poročilu.