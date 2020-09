Ni še jasno, kaj je tako vznemirilo igralca Hamburga, da se je odločil za potezo, ki zagotovo ne bo šla mimo brez posledic. Na videoposnetkih s tribune se vidi le, da je Leistner zapustil mesto intervjuja, skočil na tribuno in se namenil do navijača, ki je pred tem zasedal mesto tik ob igrišču. Ker se je neznanec izmikal, je verjetno šlo za izmenjavo besed. Leistner je navijača lažje odrinil, ta se je znašel na zadnjici. V kader so prišli tudi drugi navijači, zadevo pa je umirila varnostna služba