V begunskem centru Moria, ki so ga odprli pred petimi leti na vrhuncu migrantske krize, je v nemogočih razmerah živelo več kot 12.000 migrantov, mnogi so bili tam tudi več let. Po požaru so ljudje čez noč ostali brez vsega, večina od takrat spi na poljih, pločnikih ali v zapuščenih stavbah.

V začasni šotorski begunski center Kara Tepe, ki so ga oblasti postavile severno od mesta Mitilena, se prebežniki ne želijo naseliti, saj se bojijo, da bodo v centru ostali zaprti in otoka ne bodo mogli zapustiti.

Oblasti jih z letaki v sedmih jezikih zdaj obveščajo, da za odhod z otoka ni druge možnosti, kot da pridobijo azil, azilni postopek pa se lahko zaključi le v novem centru, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Radikalni migranti, med katerimi je večina Afganistancev, ki so jim prošnjo za azil zavrnili, po drugi strani vidijo te kaotične razmere kot zadnjo priložnost, da jih prepeljejo v celinsko Grčijo. Od tam pa naj bi se jim odprla pot v zahodno Evropo, je danes po poročanju dpa dejal predstavnik tamkajšnje obalne straže.

Na Lezbosu medtem naraščajo napetosti med migranti in policisti, vse bolj nezadovoljni pa so tudi lokalni prebivalci. Mnogi nasprotujejo zadrževanju migrantov na otoku, incidenti med prosilci za azil in prebivalci, vključno s simpatizerji skrajne desnice, pa so na otoku pogosti že od lanskega leta, poroča AFP.