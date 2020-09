Pobudnik in organizator akcije, v kateri je sodelovalo 60 prostovoljcev in 12 organizacij, je bil Zavod MEPI, v projektu pa je poleg družbe JUB s svojimi predstavniki sodelovala tudi Sekcija slikopleskarjev pri OZS, ki je poskrbela za nadzor in izvedbo del. Kot prostovoljca sta se jim pridružila tudi izvršni direktor družbe JUB Željko Kovačevič in Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS.

Ključno se dogaja v notranjosti

Stavba Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana na Bohoričevi 20 združuje 13 kliničnih oddelkov in je stara šele dobro desetletje, a so stropi in stene, na katerih barve niso pralne, že dotrajani. »Naša stavba je s stekleno fasado navzven lepo urejena, a vse ključno se dogaja v notranjosti. Skrbimo, da smo karseda strokovni in človeški, ampak važno je tudi, v kakšnem fizičnem okolju delamo,« je poudaril strokovni direktor Pediatrične klinike doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., ki se je v svojem nagovoru toplo zahvalil vsem sodelujočim pri projektu. Poslovna direktorica Helena Ulčar Šumčić je v ospredje postavila tudi strokoven pristop ter pozitivno energijo vseh povezanih v akciji za boljše počutje otrok, ki se zdravijo na njihovih oddelkih. Pri tem ima pomembno vlogo tudi glavna medicinska sestra Marinka Purkart.

V vsakem nadstropju, kjer v kombinaciji z belimi stropi stene že krasijo sveži marelični odtenki, so prostovoljci prepleskali enajst bolniških sob, hodnik, ordinacijo in prostor za intervencijo na bolniškem oddelku ter skupne in pomožne prostore, med katerimi so tudi jedilnica za otroke, čajna kuhinja in soba za mame. »V družbi JUB že drugo leto zapored sodelujemo s Pediatrično kliniko,« poudarja Željko Kovačevič, izvršni direktor družbe JUB: »Lani so z našimi barvami JUPOL Latex in JUPOL Gold prenovili prostore na kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo, letos pa še celoten oddelek v 4. nadstropju. Ti prostori namreč zahtevajo visoko stopnjo higiene in jih je treba redno čistiti s čistili in dezinfekcijskimi sredstvi.« Dodal je še, da se v podjetju JUB radi odzovejo na take akcije, saj si prizadevajo za čim večje udobje bivanja otrok, ki se zdravijo v bolnišnici, seveda z željo, da bi čim prej okrevali. Pediatrični kliniki je tako JUB lani in letos prispeval 600 litrov barv za prenovo več kot 4000 kvadratnih metrov površin v skupni vrednosti 4200 evrov.