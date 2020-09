Največji prednosti po meri narejenega pohištva sta maksimalen izkoristek prostora ter prilagoditev vašim željam in potrebam. Z unikatnim pohištvom po meri lahko zablesti prav vsak dom. Tudi vaš.

Po meri narejeno pohištvo sodi v vsak ambient Vgradne omare so paradni konj pohištva po meri, saj prispevajo k urejenemu in organiziranemu življenju. Postavite jih v spalnice, otroške sobe, mansarde ali predsobe. Vedno bolj aktualne so garderobne sobe, saj omogočajo funkcionalno pospravljanje. Tudi posteljo si lahko zamislite po svoje, dodate ji lahko predale ali pa jo skrijete v omaro. Nepogrešljiva so drsna vrata kot pregradne stene, saj omogočajo prijetne in tople kotičke. Dnevni prostor kot osrednji družinski prostor za druženje in zabavo si boste prijetneje opremili, če bo pohištvo prilagojeno vašim potrebam. Za domačo administracijo si lahko uredite pisarniški kotiček. Ne glede na to, za kateri prostor se odločite, v stanovanje boste vnesli nekaj posebnega, hkrati pa prostor maksimalno izkoristili.

Izkoristek prostora v mansardah in posebnih prostorih Mansarde, garsonjere in na videz omejeni prostori ter majhni kotički lahko hitro postanejo popolnoma uporabni in izkoriščeni. Ko vanje vgradite vgradne omare in drugo pohištvo po meri, delujejo razkošno in elegantno. Pri Akronu iščejo najboljše rešitve in iz prostorskih težav ustvarjajo idealne pogoje za optimalno shranjevanje ter maksimalen izkoristek prostora. Vgradno omaro vgradite v mansardo, lahko jo uporabite za ločevanje dveh prostorov, z njo lahko zapolnite kote in niše, prav pridejo tudi v manjših prostorih, kot so na primer kabineti.

Akron navdušuje že več kot 30 let Pohištvo Akron navdušuje tako s sodobnimi dizajni kot s praktično razporeditvijo. In seveda vrhunsko kakovostjo, ki ji Akron posveča največ pozornosti. Priznana blagovna znamka Akron vam ponudi največ – celovito ponudbo opremljanja s slovenskim pohištvom. Nič več zamudnega iskanja, preprosto vse na enem mestu. Od svetovanja, priprave idejnih načrtov, 3D skic in izmer na terenu do izdelave, dostave, vnosa pohištva v prostor in montaže. Akronovi svetovalci ponujajo številne ideje in rešitve, pomagajo pri prostorskih zagatah, svetujejo glede optimalne izrabe prostora in predlagajo barvne kombinacije. Z individualnim pristopom so upoštevane vaše želje in prostorske zmožnosti. Vse za vaše maksimalno zadovoljstvo.