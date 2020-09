Tako bo tudi letos središče Kočevja med 16. in 24. septembrom med 8. in 19. uro zaprto za promet in prepuščeno obiskovalcem, predvsem pa prebivalcem mesta. Občina je med drugim zasnovala tudi »peš kažipote« v obliki talnih označb z napisom »Peš ni daleč«, novost pa so tudi table za pešce, postavljene pri pošti, športni dvorani in na mestni ploščadi, ki sporočajo razdalje do bližnjih ustanov in drugih ključnih točk v mestu. Letos v Kočevju uvajajo tudi »pešbus« za najmlajše šolarje, ki se v OŠ Zbora odposlancev odpravijo v organiziranih skupinah in v spremstvu odrasle osebe.

V sklopu delavnic za starejše občane bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in podjetjem Nomago predstavili možnosti javnega prometa in jim pomagali pri ureditvi brezplačne vozovnice. V središču mesta občina vzpostavlja tudi Pot za srce. Gre za označeno, dva kilometra dolgo traso po mestnih poteh, ki se začne pri diagnostičnem centru Medicointerna. Da bi trajnostno mobilnost približali tudi mladini, bodo skupaj z dijaki srednje šole Kočevje parkirišče pri osrednji kočevski knjižnici začasno preuredili v družabni prostor, namenjen raznim izobraževalnim dogodkom v okviru šolskih dejavnosti.