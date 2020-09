Pričakovan je padec Celja. Njihov igralski kader ni širok, ritem tekem sreda-sobota pa jih je utrudil in imeli bodo precejšnje težave, če ne bodo spremenili mišljenja. Očitno so se preveč sprostili, zaradi uspeha pa zastali v razmišljanju. Čeprav sem pozitivno naravnan in optimističen, se mi zdijo zadnji dogodki v klubu tipično slovenski. Namesto da bi strnili vrste in bili skromni, vsak raje pristavi svoj lonček. Pa saj vsi poznamo rek o svinjah pri polnem koritu. Če bodo še koga prodali in se ne bodo okrepili, lahko prej kot vzpon pričakujemo njihov padec. Bo pa vseeno treba počakati na razplet z morebitnim prihodom novih vlagateljev in videti, kolikšen bo njihov prispevek in koliko sredstev bodo vložili v igralski kader.

Do številnih menjav je že prišlo tudi v drugih klubih. V našem prostoru se vse bolj poslužujejo takšnih dejanj, ki pa za slovenski nogomet ne pomenijo nič dobrega. Če se vodstva že odločijo za menjavo, morajo vedeti, zakaj menjajo. Primanjkuje jim potrpežljivosti. Namesto tega gledajo le kratkoročno in na rezultat. Razumem, če ekipa ne osvaja točk, igra slabo in je popolnoma zgrešilo s selekcijo ekipe, a zato ni odgovorna le ena oseba. Športnega direktorja imenujeta upravni odbor in predsednik, športni direktor trenerja in vsi skupaj morajo biti složni ter delati za skupni cilj. Ta složnost se je lani lepo videla v Celju, še naprej pa se kaže pri Muri. Ekipa je skupaj že tri, štiri leta, velikih pretresov v moštvu ni, Ante Šimundža pa je že kar nekaj časa njihov trener, zato lahko mirno in samozavestno napadejo vrh.