Mnogi prebivalci New Yorka so vsak začetek jeseni godrnjali zaradi prometnega kaosa, ki so ga ob začetku zasedanja generalne skupščine Združenih narodov na Manhattnu ustvarjale kolone delegacij. Letos so le dočakali drugačen september. Pandemija je tudi vsakoletno srečanje svetovnih voditeljev spremenila v virtualni dogodek, zato bo običajno mravljišče ob Vzhodni reki letos zamenjala precejšnja praznina, ki se bo poznala tudi na prihodkih že tako in tako prikrajšanih hotelirjev in gostincev.

Poziv voditeljem: Govore posnemite in pošljite OZN Vendarle se v OZN trudijo, da bi tudi letošnjemu 75. zasedanju generalne skupščine, ki se začenja danes, dali čim večji in čim odmevnejši pečat. Kot pove že številka, letos zaznamujejo tri četrt stoletja od podpisa in začetka veljavnosti ustanovne listine svetovne organizacije. Temu bo v ponedeljek posvečen poseben dogodek z virtualno udeležbo voditeljev držav članic. Njegov osrednji namen je »dati novo vsestransko podporo multilateralizmu« v času, ko pandemija kaže novo potrebno po njem, a je hkrati tarča kritik z mnogih naslovov. Generalni sekretar OZN Antonio Gutteres, ki ima svojo pisarno v palači svetovne organizacije, naj bi na tem dogodku govoril v živo, 193 držav članic pa bi sprejelo skupno izjavo. Osrednji del zasedanja generalne skupščine, ki ji predseduje turški diplomat Volkan Bozkir, je seveda splošna razprava, torej nagovori predsednikov držav ali vlad članic, ki se začne prihodnji torek. V OZN so državnike pozvali, naj ne hodijo v New York, ampak govore posnamejo vnaprej, potem pa jih bodo po dogovorjenem vrstnem redu zavrteli v dvorani generalne skupščine. Ta ne bo prazna, ampak bo imela vsaka članica v njej enega diplomata, ki bo napovedal govor voditelja svoje države. V OZN so dodali, da ima seveda vsak voditelj pravico osebno priti v New York, če se tako odloči. Slovenijo na splošni razpravi izmenoma predstavljata predsednik vlade in države, letos je na vrsti slednji. Predsednik Borut Pahor bo sledil pozivu in govor posnel vnaprej. Je pa mogoče, da se kakšen državnik pojavi tudi v živo. Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji mesec že javno izrekel takšno namero.