Malthouse je danes pozval državljane, naj prijavijo vse sume kršenja druženja. V Angliji in na Škotskem na prostem velja prepoved druženja več kot šest oseb, v Walesu in na Severnem Irskem pa to velja za zaprte prostore, poroča britanski BBC.

Reprodukcijsko število, torej koliko ljudi okuži en okuženi, je v Združenem kraljestvu med 1 in 1,2. Danes so sicer potrdili 2621 novih okužb, kar je upad, potem ko so tri dni zapored potrdili po več kot 3000 okužb.

Nova pravila glede omejevanja druženja veljajo za vse ljudi, tako med domačimi štirimi stenami, kot zunaj. Izjema so šole, univerze, delovna mesta, poroke, pogrebi in ekipni športi. V primeru kršitev je predvidena globa okoli sto funtov, lahko pa globa ob ponavljanju prekrška naraste na 3200 funtov.