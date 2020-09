Na Pahorjev ponovni poziv za prosto mesto ustavnega sodnika prispelo pet predlogov

Na ponovni poziv predsednika republike Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto ustavnega sodnika je v roku prispelo pet predlogov. To so Anže Erbežnik, Marjan Lekše, Boštjan Pintar, Rok Svetlič in Marko Starman. Erbežnik, Svetlič in Starman so bili med možnimi kandidati že v prejšnjem krogu.