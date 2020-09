V napadih v pokrajini Deir Ezor sta bila po njegovih besedah ubita dva Sirca in osem Iračanov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sirski observatorij za človekove pravice je že v preteklosti poročal o domnevnih izraelskih napadih v pokrajini Deir Ezor, a Izrael in sirski državni mediji tega v večini primerov niso potrdili.

Izrael je od izbruha državljanske vojne v Siriji leta 2011 izvedel več sto zračnih in raketnih napadov, katerih tarča so bili iranske sile, pripadniki šiitskega gibanja Hezbolah ter sirski vojaki. Izraelska vojska posamezne napade le redko prizna. Je pa 3. avgusta potrdila, da je z vojaškimi letali, helikopterji in drugimi zračnimi plovili napadla vojaške cilje na jugu Sirije, še navaja AFP.