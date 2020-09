Podrobnejših statističnih podatkov, denimo o unovčevanju bonov po občinah, na Fursu trenutno še nimajo na voljo, so pojasnili.

Je pa iz podatkov mogoče razbrati, da je bon do konca glavne poletne turistične sezone izkoristila dobra tretjina prebivalcev, gledano po vrednosti pa je bilo izkoriščenih okoli 27 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je konec avgusta glede možnosti podaljšanja veljavnosti bonov v prihodnjo pomlad izpostavil, da so napori trenutno usmerjeni v spodbujanje ljudi, da turistične bone porabijo do konca leta. Ker je Slovenija destinacija za vse letne čase, je prepričan, da bodo upravičenci bone unovčevali tudi jeseni. "Če bo treba sprejemati kakršne koli dodatne ukrepe, pa verjemite, da jih bomo pravočasno sprejeli," je dodal takrat.

Država je na podlagi tretjega paketa protikoronskih ukrepov mladoletnim razdelila bone v vrednosti 50 evrov, odraslim pa v vrednosti 200 evrov. Koristiti jih je mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v hotelih, počitniških domovih, kampih, na turističnih kmetijah in v podobnih nastanitvenih obratih.

Začetek koriščenja bonov je bil 19. junij, po aktualni zakonodaji pa jih bo mogoče unovčiti do najpozneje 31. decembra. Boni so sicer izdani v elektronski obliki, evidentirani so kot dobroimetje v informacijskem sistemu Fursa eDavki. Koristiti jih je mogoče v več delih in so prenosljivi med ožjimi družinskimi člani, porabo pa lahko vsak sam spremlja v mobilni aplikaciji eDavki.