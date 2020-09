Tekmo na osrednjem pariškem stadionu Park princev so zaznamovali številni nešportni trenutki. V sklepnih minutah so se čustva razvnela in igralci nasprotnih moštev so si skočili v lase.

Sodnik je zaradi pretepa pokazal kar pet rdečih kartonov, tri domačim nogometašem in dva gostom, argentinski zvezdnik Angel Di Maria pa si je pred tem privoščil nezaslišano potezo, ko je sredi pandemije novega koronavirusa v obraz pljunil Španca Alvara Gonzaleza Soberona.

Za Di Mario je bila to prva tekma po karanteni, saj je bil v začetku septembra pozitiven na testu za novi koronavirus. Sodnik je zaradi incidenta prekinil tekmo in si ogledal videoposnetek, vendar Argentinca ni kaznoval, saj ni bilo povsem razločno, ali je Alvara s pljunkom zadel v obraz.

Iz karantene se je vrnil tudi Neymar, ki je v sklepnih trenutkih tekme sprožil pretep na igrišču in bil po ogledu VAR izključen zaradi udarca nasprotnika s pestjo v zatilje. Ob tem je Alvara označil za rasista.