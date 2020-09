»Vse težje bo. Oktobra, novembra, bomo priča večji smrtnosti,« je ob ponovnem hitrem naraščanju števila okužb z novim koronavirusom v Evropi, kjer sicer število smrti zaradi covida-19 za zdaj ostaja razmeroma stabilno, dejal Kluge.

»Vem, da v tem trenutku države ne želijo slišati te slabe novice,« je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Kluge. Kot je poudaril, želi poslati »pozitivno sporočilo«, da se bo pandemija enkrat vendarle končala.

Posvaril pa je pred prevelikimi pričakovanji, da bo razvoj cepiva proti novemu koronavirusu končal pandemijo. »Ves čas poslušam: cepivo bo končalo pandemijo. Seveda ne bo tako,« je dejal.

»Sploh ne vemo, ali bo cepivo pomagalo vsem skupinam prebivalstva. Zdaj dobivamo nekaj znakov, da bo to pomagalo eni skupini, drugi pa ne,« je dejal. »In če bomo morali naročati različna cepiva, bo to logistična nočna mora,« je ocenil.

»Konec pandemije bo trenutek, ko se bomo kot skupnost naučili živeti z njo. In to je odvisno od nas in to je zelo pozitivno sporočilo,« je dejal Kluge.

55 evropskih članic Svetovne zdravstvene organizacije danes in v torek na spletni regionalni konferenci razpravlja o odzivu na novi koronavirus in se dogovarja o splošni petletni strategiji, poroča AFP.

V Evropi se je število novih okužb s koronavirusom v zadnjih tednih močno povečalo, zlasti v Španiji in Franciji. Samo v petek je bilo v Evropi potrjenih več kot 51.000 novih primerov, kar je po navedbah organizacije več kot na vrhuncu epidemije v aprilu, poroča AFP.

Kljub temu število smrti zaradi covida-19 v Evropi po podatkih WHO ostaja na približno enaki ravni kot v začetku junija, in sicer zabeležijo med 400 in 500 smrti dnevno.