Andrej Fatejev in Ksenija Fadejeva sta zmagala v dveh okrožjih in tako skupaj osvojila dva od skupaj 37 sedežev.

V Tomsku, ki ima 500.000 prebivalcev, je sicer največ glasov osvojila vladajoča Enotna Rusija, ki jo je glede na prve rezultate podprlo skoraj 24,5 odstotka volivcev in bo imela enajst sedežev, poročajo tuje tiskovne agencije. A ta izid je za vladajočo stranko precej slabši kot na prejšnjih volitvah leta 2015, ko je Enotna Rusija zbrala nekaj več kot 52 odstotkov glasov.

Na drugem mestu so v Tomsku komunisti s 17,5 odstotka glasov. Sledi stranka Novi ljudje, ki je tokrat nastopila prvič in jo je podprlo 15,1 odstotka volivcev. Stranka, ki je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v nedeljo uspeh zabeležila tudi v drugih ruskih mestih, sicer izpostavlja okoljevarstvene in druge teme.

Navalni je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok, kar so potrdili zdravniki v berlinski bolnišnici Charite. Preden mu je na letalu za Moskvo postalo slabo, je v Tomsku pozval volivce, k »pametnemu glasovanju«, torej naj ne glasujejo za kandidate, ki jih podpira Enotna Rusija.

»Mislim, da vsi razumejo, da je bila zmaga stvar načela, po vsem kar se je zgodilo,« je tvitnila Fadejeva.

Volitve so ob strogih ukrepih za zajezitev novega koronavirusa v nedeljo potekale v 41 od 85 ruskih regij, kjer so izbirali skupno 18 guvernerjev regij, župane ter člane regionalnih parlamentov in mestnih svetov. Ponekod so potekale tudi nadomestne volitve za poslance v ruski dumi, skupno pa več kot 9000 različnih volitev na različnih ravneh. Opazovalci so z volišč poročali o številnih kršitvah. Med drugim so na enem od volišč opazili, da so bili na sefu z glasovnicami predčasnega glasovanja pretrgani pečati.