V torek bo sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem nad hribovitim svetom možna kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo na Primorskem sončno, tudi drugod bo dopoldne še sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad večjim delom srednje in južne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkim vzhodnim vetrom priteka k nam suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Večinoma bo sončno in zelo toplo. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini šibka, v Kvarnerju občasno zmerna burja.

Biovreme: Danes in v torek bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.