»Ob prvotno 11 okuženih stanovalcih in 11 zaposlenih se je v drugem kontrolnem brisu pokazalo, da smo pridobili novih 13 okuženih stanovalcev in pet zaposlenih,« je v današnji izjavi za medije povedal direktor doma Marko Slavič.

»Še vedno je zdravstveno stanje vseh dobro, kljub temu pa je izjemno zahtevno organizirati delovne procese. Zaposleni delajo v nemogočih razmerah,« je opozoril.

Poleg okuženih 16 zaposlenih je namreč iz delovnih procesov preventivno izključenih še okoli 30 drugih delavcev, kar pomeni, da manjka več kot polovica zaposlenih v enoti Tabor. »Ob ugotovitvi nove okužbe se mreža potencialno okuženih stalno širi. V tem trenutku še vedno delamo preventivno in raje izključujemo iz delovnega procesa več ljudi kot premalo,« je pojasnil direktor.

Na pomoč so poklicali tudi upokojene delavce, a so tudi tu omejeni z njihovim zdravstvenim stanjem. Velika težava je namreč širjenje okužb zunaj doma. »Iz delovnih procesov izgubljamo tudi ljudi, ki niso povezani z okužbo v domu,« je povedal Slavič in ponovno pozval državne oblasti k ukrepanju. »Ker živimo v dveh virtualnih svetovih, kar na dolgi rok ne bo šlo,« je dejal.

Okužb je po njegovih besedah v Mariboru že toliko, da je težko locirati prenose. K sreči se virus še ni razširil v osrednjo enoto tega doma, ki je največji dom za starejše v državi, a je po besedah Slaviča »le še vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo«.

Poudaril je, da sami lahko obvladajo okužbe znotraj doma, boji pa se, kako se bo položaj razvijal zunaj doma. »Treba bo na nivoju mesta najti neke rešitve, ki nam bodo pomagale prebroditi situacijo,« je prepričan. »Ta trenutek virus morda ne povzroča zahtevnih potekov bolezni, lahko pa jih že jutri začne,« je opozoril Slavič.

Okužene stanovalce nameščajo v rdečo cono, ki so jo pred dnevi vzpostavili v enoti Tabor in zahteva delo v najstrožjih zaščitnih pogojih. Danes se tja vrača tudi vseh pet stanovalcev, ki so bili prvi zaznani okuženi v tej enoti in so jih na začetku prejšnjega tedna prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Še vedno namreč te osebe nimajo večjih težav zaradi okužbe, zato ni potrebno bolnišnično zdravljenje. V kliničnem centru pa se po neuradnih navedbah pospešeno polnijo zmogljivosti za oskrbo bolnikov z novim koronavirusom.