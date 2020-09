Našel se je govorec!

V redu, obljubimo, da ne bomo več udrihali čez vladnega govorca za covid in vse drugo Jelka Kacina, ampak če smo ga že grajali, naj ga še pohvalimo. Vsaj malček, ampak res malček, je namreč upošteval naše mnenje in za govorniški pult poklical nekoga, ki vzbuja mnogo, ampak res ne moremo povedati, kako zelo mnogo več zaupanja od Kacina. Umirjen, nič grozeč, nič strašljiv z ukrepi, pač pa le s strokovnimi navodili. In ko se je na (provokativno) vprašanje, kako komentira dejstvo, da je Janša dal Kurzu roko, odzval z nasmeškom in duhovito pripombo, je osvojil naše simpatije. Dajte nam malo več Maria Fafangla in malo manj Jelka Kacina, pa bo življenje takoj lažje. Hvala.